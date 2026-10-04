Рекорд за всю историю: сколько людей посетили «Октоберфест» в 2026 году

ТАСС: «Октоберфест» стал самым посещаемым в своей истории

Общество

«Октоберфест» в 2026 году стал самым посещаемым за всю историю проведения фестиваля. В этом году его посетили примерно 7,4 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на власти Мюнхена.

Для сравнения, в 2025 году фестиваль собрал 6,5 млн гостей, а годом ранее — 6,7 млн. Потребление пива в 2026 году также увеличилось на 2,7% и достигло 6,7 млн литров.

Фестиваль открылся 19 сентября. Средняя стоимость литровой кружки пива в этом году составила €15,61.

История главного пивного праздника

Первый «Октоберфест» состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Со временем праздник превратился в крупнейший мировой фестиваль пива и стал одним из символов Баварии.

С «Октоберфестом» связана популяризация известных баварских пивоварен, среди которых Löwenbräu, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten и Hofbräu München.

За всю историю фестиваль неоднократно отменяли. Причинами становились войны, эпидемии холеры и экономические потрясения, включая гиперинфляцию в Германии в 1920-х годах.

Миллионы гостей и большие доходы

«Октоберфест» приносит Мюнхену значительные доходы не только за счет продажи пива. Экономический эффект формируют также рестораны и точки питания, торговля сувенирами, гостиничный бизнес и услуги такси.

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