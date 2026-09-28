В Минобрнауки рассказали, что стать студентом российского вуза можно в любом возрасте

Минобрнауки: возраст не является препятствием для поступления в российский вуз

Общество

Возраст абитуриента не ограничивает возможность поступления в российский университет: стать студентом можно в любом возрасте. Исключение составляют военные вузы, где возрастные требования установлены отдельно. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что федеральные государственные образовательные стандарты не устанавливают возрастных ограничений для поступающих. Не содержит таких требований и общий порядок приема на программы высшего образования различных уровней.

Возрастные условия действуют для поступающих в военные образовательные организации и регулируются специальными нормами.

Минобрнауки также напомнило, что российское законодательство гарантирует право на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и социального положения, места жительства и отношения к религии.

Ранее сообщалось, что рынок молочных коктейлей в России достиг 32,1 млрд рублей.

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