Рюкзак тяжелее нормы: в каких случаях родители могут пожаловаться на школу

Сенатор Игорь Мурог напомнил о нормативах веса учебников и школьных принадлежностей, а также о допустимой продолжительности домашних заданий.

Какой вес школьного рюкзака считается допустимым

Родители вправе обратиться в Роспотребнадзор, если учитель систематически превышает установленные нормативы и из-за этого ребенку приходится носить дополнительные учебники, тетради и пособия. Такое нарушение санитарных требований может стать основанием для обращения в надзорное ведомство, сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Согласно нормативам, вес ежедневного комплекта учебников и принадлежностей должен составлять от 1,5 кг для учеников 1–2-х классов до 4 кг для школьников 9–11-х классов. При этом масса пустого рюкзака для младших школьников не должна превышать 700 г.

Роспотребнадзор рекомендует, чтобы общий вес портфеля не был больше 10% массы тела ребенка. Например, при весе школьника 30 кг рюкзак должен весить не более 3 кг. Нагрузка в 5–6 кг может создавать чрезмерное давление на позвоночник.

Сколько времени школьники должны тратить на домашние задания

Снизить нагрузку на учеников также помогает соблюдение санитарных нормативов по продолжительности выполнения домашних заданий. Для учащихся 2–3-х классов этот показатель не должен превышать 1,5 часа в день, а для школьников 9–11-х классов — 3,5 часа.

Если превышение установленных лимитов становится систематическим и приводит к увеличению веса школьного рюкзака, родители могут направить жалобу в Роспотребнадзор.

Как школы могут уменьшить вес рюкзаков

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обязывает школы предоставлять печатные учебники по основным предметам, включая русский язык, математику, литературное чтение, окружающий мир и иностранный язык. По другим дисциплинам допускается использование электронных учебных материалов, однако полностью заменять цифровыми версиями печатные учебники по ключевым предметам в начальной школе нельзя.

В Москве для учащихся 5–9-х классов доступны более 40 цифровых учебников на платформе МЭШ. По информации столичного департамента образования, применение электронных материалов позволяет в среднем уменьшить вес школьного портфеля на 3 кг.