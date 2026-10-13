Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Автор проекта «Изба-читальня» и популяризатор буккроссинга в Зарайске Мария Усачева продолжила создавать книжные уголки в Зарайской больнице. Активистка сама устанавливает полки и собирает книги, чтобы у пациентов стационара была возможность почитать, даже если они не взяли книгу из дома. Об этом пишет REGIONS .

Мария объяснила свою мотивацию тем, что хорошая история — это тихий островок, где можно выдохнуть и отвлечься. Чтение помогает пациентам скрасить время в больнице и уйти от тревожных мыслей о здоровье.

Автор проекта мечтает выйти за пределы Зарайска и открыть подобные уголки в больницах соседних районов Подмосковья. Для этого нужна поддержка неравнодушных жителей.

Помочь можно разными способами. Самый простой — принести книги в хорошем состоянии: подойдут классика, детективы, фантастика, легкие романы, книги о природе — словом, любая литература для читателей разного возраста и вкусов.

Мария принимает книги и от жителей других городов. Тем, кто хочет помочь издалека, она готова оплатить доставку СДЭК или другой транспортной компанией, включая «Почту России». Это расширяет географию поддержки и привлекает людей со всей страны. Уточнить, какие книги нужны, можно через сообщения сообщества «Изба-читальня».