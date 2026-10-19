Двойная ставка или отгул: как оплатят работу в День народного единства

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, компенсация за праздничные смены зависит от действующей на предприятии системы оплаты:

Сотрудникам на окладе (в пределах нормы): выплачивается не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх обычного оклада.

Сотрудникам на окладе (сверх нормы): начисляется не менее двойной ставки за каждый отработанный час или день.

Сдельщикам и почасовикам: смены оплачиваются не менее чем по двойным сдельным расценкам или двойным тарифным ставкам.