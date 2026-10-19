Двойная ставка или отгул: как оплатят работу в День народного единства
ТАСС: работающим 4 ноября дадут выбор между 200% оплаты и отгулом
Работа в праздничный День народного единства должна компенсироваться сотрудникам в повышенном размере либо гарантировать дополнительный день отдыха. Профессор кафедры трудового права МГЮА Ирина Шестерякова разъяснила ключевые правила расчета выплат в зависимости от формы оплаты труда — оклада, сдельной работы или часовой тарифной ставки. Детали трудового законодательства и порядок расчета переработок приводит агентство ТАСС.
Как рассчитываются выплаты за работу в праздник
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, компенсация за праздничные смены зависит от действующей на предприятии системы оплаты:
- Сотрудникам на окладе (в пределах нормы): выплачивается не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх обычного оклада.
- Сотрудникам на окладе (сверх нормы): начисляется не менее двойной ставки за каждый отработанный час или день.
- Сдельщикам и почасовикам: смены оплачиваются не менее чем по двойным сдельным расценкам или двойным тарифным ставкам.
- Альтернативный вариант: по желанию сотрудника вместо денежной надбавки может быть предоставлен другой день отдыха (в этом случае праздничный день оплачивается в одинарном размере).