Двойная ставка или отгул: как оплатят работу в День народного единства

ТАСС: работающим 4 ноября дадут выбор между 200% оплаты и отгулом

Общество

Работа в праздничный День народного единства должна компенсироваться сотрудникам в повышенном размере либо гарантировать дополнительный день отдыха. Профессор кафедры трудового права МГЮА Ирина Шестерякова разъяснила ключевые правила расчета выплат в зависимости от формы оплаты труда — оклада, сдельной работы или часовой тарифной ставки. Детали трудового законодательства и порядок расчета переработок приводит агентство ТАСС.

Как рассчитываются выплаты за работу в праздник

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, компенсация за праздничные смены зависит от действующей на предприятии системы оплаты:

  • Сотрудникам на окладе (в пределах нормы): выплачивается не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх обычного оклада.
  • Сотрудникам на окладе (сверх нормы): начисляется не менее двойной ставки за каждый отработанный час или день.
  • Сдельщикам и почасовикам: смены оплачиваются не менее чем по двойным сдельным расценкам или двойным тарифным ставкам.
  • Альтернативный вариант: по желанию сотрудника вместо денежной надбавки может быть предоставлен другой день отдыха (в этом случае праздничный день оплачивается в одинарном размере).

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