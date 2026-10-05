Миф или реальность: существуют ли всесезонные шины на самом деле

Термин «всесезонные шины» знаком каждому автомобилисту, однако с точки зрения нормативов такого понятия не существует. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков в беседе с Авто Mail объяснил, откуда взялось это выражение, какие шины на самом деле им называют и почему круглогодичное использование одного комплекта может быть опасным.

По словам эксперта, для легковых авто существует всего две категории шин: летние и зимние. Понятие «всесезонка» — неофициальное, его используют сами водители. Исторически оно возникло несколько десятков лет назад, когда автомобилисты ездили на одном комплекте круглый год. Специальные зимние шины появились позже, а с ростом автомобилизации и ужесточением требований безопасности их использование зимой стало обязательным.

Тем не менее некоторые производители до сих пор позиционируют отдельные модели как всесезонные. Как правило, это покрышки с крупным, ярко выраженным протектором для кроссоверов и внедорожников, предназначенные в основном для езды вне асфальта — сегменты АТ и МТ. Зимой они ведут себя неоднозначно: на укатанном или глубоком снегу «зубастый» протектор дает отличное сцепление, но на льду его недостаточно. Причина — резиновая смесь таких шин твердеет на морозе, теряя эластичность.

Еще один вариант — круглогодичное использование фрикционных шин, так называемых липучек. Летом запрещены только шипованные покрышки, поэтому часть водителей экономит на сезонной смене, оставляя фрикционный комплект на теплый сезон. Однако при температуре от +15 градусов и выше машина теряет в управляемости, тормозной путь растет, а расход топлива увеличивается. Скандинавские фрикционные шины рассчитаны на сильный мороз, а не на жару — в тепле они еще и изнашиваются быстрее.