В красногорском Путилково обсудили с жителями вопросы благоустройства

Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров провел обход территории в поселке Путилково, в ходе которого вместе с местными жителями осмотрел двор и зафиксировал проблемные участки.

По итогам осмотра установлено, что асфальтовое покрытие и тротуар требуется привести в порядок в рамках гарантийных обязательств. Отдельное внимание уделили состоянию запасного выхода амбулатории и содержанию прилегающей территории, включая организацию своевременного вывоза мусора.

Жители также отметили отсутствие освещения на парковке и полноценной зоны отдыха, где должны быть лавочки, озеленение и свет. Модернизацию детской площадки запланировано провести в 2027 году. Все озвученные в ходе встречи вопросы взяты на контроль администрацией округа.