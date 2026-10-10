Три района Ростова в режиме ЧС: что изменилось после ночной атаки БПЛА

Александр Скрябин: в трех районах Ростова ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Общество

В трех районах Ростова-на-Дону, где после ночной атаки беспилотников были повреждены жилые дома, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 10 октября сообщил глава города Александр Скрябин.

В пострадавших районах оценят ущерб

По словам Скрябина, режим ЧС действует в границах улиц, где зафиксировали повреждения. В этих районах организуют оперативные штабы и специальные комиссии для оценки последствий атаки.

Городским коммунальным службам поручили приступить к расчистке и уборке территорий возле мест происшествий.

В Ростове ограничили движение транспорта

После атаки в городе ввели транспортные ограничения. Въезд в Ростов-на-Дону со стороны Темерницкого моста в районе проспекта Сиверса перекрыли, при этом выезд остается доступным.

Движение по Западному мосту и улице Луговой полностью остановили. Автомобилистов перенаправляют на Ворошиловский мост.

Шесть жителей обратились за медицинской помощью

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова-на-Дону. По его данным, за ночь российские силы уничтожили и подавили более 100 беспилотников над территорией региона.

Последствия также зафиксировали в других городах области. В Батайске повреждения получило незаселенное здание, а в Азове пострадали два судна.

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