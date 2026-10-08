В Долгопрудном пройдет субботник в парке Победы: где получить инвентарь и как принять участие
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
В Центральном парке Победы Долгопрудного 10 октября пройдет субботник. Как сообщают организаторы, начало мероприятия запланировано на 12:00, место сбора и выдачи инвентаря — площадь у коней.
Парк остается одним из самых любимых мест отдыха жителей города. Коммунальные службы ежедневно поддерживают чистоту, но участие горожан в благоустройстве территорий имеет большое значение. Практика показывает, что жители охотно откликаются на подобные инициативы.
Благодаря прошлым акциям и субботникам в парке уже появились новые деревья, высаженные самими горожанами. В этот раз у участников будет возможность не только помочь с уборкой, но и насладиться осенней красотой парка.