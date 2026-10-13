Замена иномаркам: чем Lada Azimut собирается привлекать покупателей кроссоверов

Выход серийного кроссовера Lada Azimut на рынок в конце 2026 года обещает заметно обострить борьбу в самом популярном сегменте компактных SUV. АвтоВАЗ позиционирует новинку как свой флагман, предлагая просторный кузов (длина 4416 мм при колесной базе 2675 мм), солидный дорожный просвет в 208 мм и богатое для отечественного автопрома оснащение (включая панорамную крышу, камеры кругового обзора и мультимедиа с сервисами Сбера), пишет ЗР.

По предварительным оценкам экспертов, ценовой диапазон модели составит от 1,9 до 2,6 млн рублей. Поскольку крупные и более дорогие машины (вроде Volga K40 или «Москвич М70») играх в другой лиге, главными соперниками «Азимута» станут популярные переднеприводные и массовые кроссоверы.

Главный оппонент: Haval Jolion

Лидер российских продаж в сегменте SUV объективно является основным ориентиром для тольяттинской новинки. По габаритам (4472×1874×1581 мм) и колесной базе (2700 мм) китайский бестселлер очень близок к «Азимуту».

Технические особенности: Оснащается 1,5-литровым турбомотором (143 или 150 л. с.) с механикой или роботом. В отличие от «Азимута», у которого на старте продаж заявлен исключительно передний привод, Jolion предлагает модификации и с системой 4×4.

Ценовой фактор: Стоимость модели 2026 года выпуска варьируется от 2,09 млн до почти 3 млн рублей, что практически полностью пересекается с ожидаемым прайсом на отечественный кроссовер.

Популярные кроссоверы марки Tenet и «Москвич 3»

Назвать прямыми конкурентами можно сразу несколько моделей локализованной или китайской сборки, заполнивших российский рынок:

Tenet T4L и Tenet Plus L4: Модели с длиной кузова около 4500 мм и 1,5-литровыми турбомоторами (147 л. с.). Их ценники без учета скидок лежат в диапазоне от 2,32 млн до 2,69 млн рублей, что ставит их в прямой ценовой и размерный ряд с топовыми версиями «Азимута».

«Москвич 3»: Обновленный городской кроссовер длиной 4510 мм с турбодвигателем на 136 сил. Стоимость автомобиля составляет от 2,04 млн до 2,28 млн рублей, что делает его одним из самых близких аналогов по стоимости базовых комплектаций.

Конкуренты из Петербурга и Белоруссии: Jeland J6 и Belgee X50

Jeland J6: Собираемый по полному циклу на заводе в Санкт-Петербурге кроссовер (4509 мм в длину) с независимой подвеской и ценником от 2,35 млн рублей. Модель предлагает выбор между передним и полным приводом, создавая конкуренцию «Азимуту» за счет локализации сборки.

Belgee X50: Компактный белорусский кроссовер (4330 мм) с 1,22-сильным атмосферным мотором и класическим автоматом по цене от 2,19 млн рублей. Уступает «Азимуту» в габаритах, но пользуется высокой популярностью благодаря проверенной агрегатной базе.

Перспективы рыночной борьбы

Главной интригой остается окончательная ценовая политика АВТОВАЗа. Если базовые версии Lada Azimut с 1,6-литровым «атмосферником» и механикой уложатся в психологически важную отметку около 2 млн рублей, а модификации с варьирующимся оснащением не превысят 2,5–2,6 млн рублей, автомобиль сможет успешно перетянуть часть аудитории у базовых китайских иномарок за счет развитой дилерской сети и доступности обслуживания.