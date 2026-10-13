«Фантастическое существо-звезда»: жительница Лыткарина нашла в лесу необычный гриб

Прогулка на карьере в Лыткарине принесла женщине неожиданный сюрприз: она обнаружила звездовик сводчатый — гриб, занесенный в Красную книгу Московской области. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на соцсети удачливой жительницы.

По словам женщины, день выдался солнечный, и находка показалась настоящим чудом. Сфотографировав гриб в виде звезды, она отправилась домой и лишь вечером узнала, что он занесен в Красную книгу.

Звездовик сводчатый — один из самых необычных грибов Подмосковья. В региональной Красной книге он числится под третьей категорией как редкий вид. В России, по данным экспертов, известно не более 30 мест его обитания.

Грибы семейства звездовиков привлекают внимание необычной формой — они похожи на фантастическое существо на ножках или странный архитектурный объект в виде звезды с шаром внутри. Такая внешность породила множество суеверий о якобы ценных гастрономических и медицинских свойствах, но на деле гриб относится к условно съедобным и деликатесом не является.

В Минэкологии Московской области напомнили: сбор краснокнижных грибов запрещен. С 1 сентября в Подмосковье действуют новые штрафы за это нарушение. Для физлиц сумма составляет от ₽1 тыс. до ₽3 тыс., для должностных лиц — от ₽20 тыс. до ₽30 тыс., для юридических — от ₽50 тыс. до ₽100 тыс.

Жителей призывают не собирать редкие грибы, а сообщать о находках в Минэкологии региона. Такие данные помогают отслеживать состояние популяций краснокнижных видов и пополнять Банк данных по объектам растительного и животного мира.