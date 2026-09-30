Россиянин и украинец спасли пассажиров Flydubai в Саудовской Аравии

Россиянин и украинец посадили самолет Flydubai в Табуке

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Россиянин и украинец вместе посадили самолет Flydubai в Саудовской Аравии, спасли пассажиров. Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно новой версии событий, на борту лайнера в качестве пассажиров находились два пилота — россиянин и украинец. Они были сменщиками основных членов экипажа. Когда возникла нештатная ситуация, именно они взяли управление на себя и благополучно посадили самолет в аэропорту Табук. Все члены экипажа сейчас проходят тщательную проверку биографических данных.

Тем временем Израиль решил направить в Саудовскую Аравию поисковый рейс, чтобы эвакуировать застрявших граждан.

Ранее стало известно, что произошла драка в кабине Flydubai.

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