Душно не из-за батарей: врач раскрыла главные причины осенней спертости в квартире

С началом отопительного сезона микроклимат в квартирах меняется: воздух теплеет, влажность падает, а при закрытых окнах быстрее накапливаются углекислый газ и бытовые загрязнители. Отсюда — ощущение духоты, сухость в носу и горле. Почему после включения батарей становится трудно дышать и как это исправить, REGIONS рассказала врач общей практики Елена Костькина.

Батареи сушат воздух, закрытые окна добавляют духоты

Сами отопительные приборы кислород не «съедают», но нагрев снижает относительную влажность. Сухой воздух раздражает слизистые носа и горла — появляются сухость, першение и дискомфорт при дыхании. Роспотребнадзор советует зимой держать влажность в диапазоне 30–45%.

Костькина отметила: люди часто списывают духоту только на высокую температуру, хотя проблема комплексная. Если в квартире жарко, окна закрыты, а влажность слишком низкая, слизистые пересыхают и дышать субъективно тяжелее. Врач советует сначала проверить температуру и влажность, а уже потом решать насчет увлажнителя.

Есть и вторая причина. При недостаточном проветривании в помещении растет концентрация углекислого газа, особенно когда в комнате несколько человек. Это проявляется сонливостью, головной болью, снижением концентрации и ощущением спертости. Роспотребнадзор рекомендует зимой проветривать регулярно, несмотря на работающие батареи.

Как сделать воздух комфортнее

Проще всего повесить недорогой термометр-гигрометр. Если влажность ниже 30%, выручит увлажнитель, но с контролем: выше 60% растет риск плесени, провоцирующей аллергию и респираторные симптомы.

Костькина предостерегает от крайностей — постоянно держать окно открытым или покупать самый мощный увлажнитель. Нужен баланс: короткое интенсивное проветривание быстро обновляет воздух, после чего помещение снова прогревается. Сухо — добавляем влагу, влажно — улучшаем воздухообмен.

По данным Роспотребнадзора, зимой для быстрого проветривания достаточно распахнуть окно на 5–10 минут. Это эффективнее долгого проветривания через щель, при котором комната остывает, а полноценного воздухообмена не происходит.

Если нехватка воздуха сохраняется даже после проветривания и нормализации температуры с влажностью — особенно при одышке, боли или стеснении в груди, свистящем дыхании и выраженной слабости, — списывать все на отопление не стоит. В такой ситуации нужен врач.