Духовный тупик: священник назвал грех, который невозможно искупить без дел

Священник Зорин напомнил о непростительных грехах без искреннего покаяния

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Православный священнослужитель Виталий Зорин объяснил, какие поступки христианское учение относит к категории наиболее тяжелых и при каких условиях человек рискует остаться без Божьего прощения. Его пояснения приводит «Кулик».

Отец Виталий акцентировал внимание на том, что простое механическое проговаривание молитвенных текстов или формальная просьба о снисхождении не имеют духовной силы. Истинное покаяние — это всегда активный процесс, требующий от человека ежедневной работы над собой, осознания своей вины и кардинального разворота к добродетели. Без подтверждения слов конкретными поступками и готовности меняться отпущение грехов становится попросту невозможным.

Отдельно священник остановился на таких серьезных духовных преступлениях, как раскол и ересь, назвав их абсолютными прегрешениями в православной традиции. Подобные действия наносят колоссальный урон духовному миру человека, соблазняют верующих и искажают религиозные истины.

Впрочем, даже для совершивших столь тяжкие проступки дверь к спасению не закрыта наглухо. Священнослужитель подчеркнул, что церковная история знает немало примеров, когда раскольники и еретики получали прощение. Если человек осознает глубину своего падения, просит о милосердии и подкрепляет это действиями, Бог принимает его обратно в лоно Церкви.

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