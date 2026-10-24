«Где-нибудь будет прокол»: Юрий Лоза усомнился в подлинности первого снимка Земли из космоса

Музыкант Лоза назвал первый снимок Земли результатом компьютерной обработки

Общество

Первый снимок Земли из космоса мог быть не настоящей фотографией, а результатом компьютерной обработки. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал музыкант Юрий Лоза. По его словам, на подобных изображениях якобы можно заметить повторяющиеся элементы и несоответствия в пропорциях.

Лоза назвал такие снимки обычной компьютерной графикой и заявил, что создателей фейковых фотографий Земли уже неоднократно ловили в интернете на использовании одних и тех же элементов. По его мнению, достоверное изображение создать невозможно так, чтобы нигде не было ошибки: где-нибудь обязательно будет прокол.

Собеседник также отметил, что современные программы позволяют создавать изображения без специальных навыков художника. Пользователь может задать нужные параметры, а система сама изменит фотографию или сформирует новый визуальный образ. Музыкант провел параллель с творчеством: многие называют себя композиторами, когда программой за них пишутся песни, и многие считают себя художниками, давая программе задачу поменять фотографию или отдельные параметры. По его словам, это творчество при помощи программ, причем очень простое: если человек научился пользоваться интернетом, он задает задачу, и система сама все просчитывает. Таким образом, Лоза связал сомнения в подлинности первых космических снимков с общим развитием компьютерной обработки изображений.

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