До июля 2027 года: кому из жителей региона сохранили льготную оплату света

Власти Ленинградской области приняли решение о продлении важной социальной меры поддержки для жителей региона. Специальный льготный коэффициент на оплату электроэнергии для граждан, проживающих в субъекте менее одного года, теперь будет действовать вплоть до 1 июля 2027 года. Кроме того, правительство региона объявило об увеличении лимитов первого диапазона потребления для домохозяйств с электроотоплением, что существенно облегчит финансовую нагрузку на дачников и владельцев загородной недвижимости. О деталях тарифных решений сообщает информационное агентство ТАСС .

Продление льготы и защита от резкого роста платежей

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о пролонгации региональной меры поддержки на совещании по вопросам формирования тарифов на электроэнергию на предстоящий период с участием профильных ведомств и энергетических компаний.

Суть льготы: если гражданин проживает на территории региона менее года, плата за второй диапазон потребления электричества для него приравнивается к льготному первому диапазону.

Компенсация: возникающую разницу в тарифах полностью покрывает областной бюджет.

Цель меры: решение направлено на то, чтобы переселенцы и новые жители региона не сталкивались с резким скачком коммунальных платежей при превышении базового порога потребления.

Сроки: действие льготы официально продлено до 1 июля 2027 года, о чем губернатор сообщил в своем официальном канале.

Поддержка дачников и новые лимиты для электроотопления

Помимо пролонгации льготы для новоселов, власти пересмотрели нормативы потребления для владельцев частных домов и дачных участков, использующих электроприборы для обогрева.

С 1 января в регионе будет увеличен первый диапазон потребления для домохозяйств, оборудованных электроотопительными установками — теперь его порог составит 3 тыс. кВт·ч в месяц. Эта мера особенно актуальна для дачников и собственников загородных домов, не проживающих в них круглогодично: благодаря повышенному порогу большее число семей сможет остаться в льготной зоне.

Одновременно с этим разницу между первым и вторым диапазонами планируется поэтапно сократить в два шага: первый этап снижения намечен на 1 января, а второй — на 1 июля, после чего параметры первого диапазона будут приведены в соответствие с нормативами ФАС России (ориентировочно тариф составит около девяти рублей, а для сельской местности — ниже).