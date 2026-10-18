Стресс после налета: как волонтеры Красного Креста спасают детей и взрослых в Ленобласти

После одной из самых массированных атак беспилотников на Северо-Западный регион специалисты Российского Красного Креста (РКК) развернули экстренную работу в пунктах временного размещения (ПВР) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Добровольцы и профессиональные психологи оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным гражданам, помогая семьям и детям справиться со стрессом. Кроме того, сотрудники организации сопровождают пожилых людей к врачам и координируют логистику с МЧС. Подробности гуманитарной миссии сообщает агентство ТАСС.