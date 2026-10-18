Стресс после налета: как волонтеры Красного Креста спасают детей и взрослых в Ленобласти

ТАСС: волонтеры Красного Креста поддержали эвакуированных жителей Петербурга

Общество

После одной из самых массированных атак беспилотников на Северо-Западный регион специалисты Российского Красного Креста (РКК) развернули экстренную работу в пунктах временного размещения (ПВР) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Добровольцы и профессиональные психологи оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным гражданам, помогая семьям и детям справиться со стрессом. Кроме того, сотрудники организации сопровождают пожилых людей к врачам и координируют логистику с МЧС. Подробности гуманитарной миссии сообщает агентство ТАСС.

мещения (ПВР) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Добровольцы и профессиональные психологи оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным гражданам, помогая семьям и детям справиться со стрессом. Кроме того, сотрудники организации сопровождают пожилых людей к врачам и координируют логистику с МЧС. Подробности гуманитарной миссии сообщает агентство ТАСС.

Гуманитарная миссия РКК в ПВР двух регионов

Массированный ночной налет дронов потребовал экстренного расселения жителей из пострадавших районов:

  • Психологическая поддержка: специалисты петербургского и областного отделений РКК работают непосредственно в пунктах временного размещения, проводя экстренные консультации для взрослых и детей.
  • Помощь уязвимым категориям: добровольцы сопровождают пожилых постояльцев при получении медицинской помощи и оказывают всестороннюю заботу.
  • Взаимодействие со спецслужбами: волонтеры РКК координируют свои действия с главными управлениями МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, обеспечивая оперативную помощь на местах.

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