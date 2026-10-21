«Дождь стеной и ветер до 35 м/с»: на северных Курилах объявлено штормовое предупреждение

МЧС: сильный дождь и ветер ожидаются на северных Курилах 22–23 октября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Согласно прогнозу синоптиков, 22-23 октября на северных Курилах ожидается непогода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильском районе утром и днем 22 октября прогнозируется очень сильный дождь.

Вечером 22 октября и в ночь на 23 октября ожидается ветер со скоростью 25-30 м/с, порывы могут достигать 33-35 м/с.

В муниципалитете обстановка находится под контролем МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что омские рыбаки активно ловят щуку на глубине с холодами в конце октября.

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