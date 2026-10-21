Мощность 150 кВт: в Московской области расширяют сеть зарядок для электрокаров
REGIONS: в Химках и Одинцове разместить мощные ЭЗС планируют власти
В Московской области запланировано расширение сети инфраструктуры для электротранспорта: в течение 2026 года в регионе появится свыше 50 новых быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Оборудование разместят на востребованных маршрутах, включая Химки и Одинцовский округ. Автоэксперт Арсений Никитин рассказал, что новые станции позволяют пополнить батарею электромобиля до 80% за 20 минут, а также дал рекомендации по поиску точек и правилам их использования. Об этом сообщает REGIONS.
Детали развития электротранспортной инфраструктуры
- Плановые показатели: установка более 50 быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт в 2026 году.
- География размещения: ключевые автодороги, популярные места остановок, Химки, Одинцовский округ и другие муниципалитеты.
- Текущая статистика региона (данные Минэнерго МО):
- Более 1,3 тыс. общедоступных зарядных локаций уже функционируют в области;
- Зарегистрировано свыше 6,3 тыс. электромобилей и гибридных машин.
- Технические характеристики: быстрые станции на 150 кВт обеспечивают зарядку до 80% за ~20 минут, полную зарядку — за 20–40 минут (в зависимости от модели, разъема и температуры батареи).
- Сервисы и операторы: поиск доступных точек осуществляется через «Яндекс Карты», а станциям «Мособлэнерго» с сентября 2026 года операторское обслуживание предоставляет приложение «Пункт Е».