Мощность 150 кВт: в Московской области расширяют сеть зарядок для электрокаров

В Московской области запланировано расширение сети инфраструктуры для электротранспорта: в течение 2026 года в регионе появится свыше 50 новых быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Оборудование разместят на востребованных маршрутах, включая Химки и Одинцовский округ. Автоэксперт Арсений Никитин рассказал, что новые станции позволяют пополнить батарею электромобиля до 80% за 20 минут, а также дал рекомендации по поиску точек и правилам их использования. Об этом сообщает REGIONS.