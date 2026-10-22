Селекционный материал агронома из Подмосковья вызвал ажиотаж у бахчеводов мира

Семена тыквы «1411 Chusov» из Подмосковья вышли в мировой генетический топ

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Подмосковный агроном-рекордсмен Александр Чусов из Электрогорска вырастил тыкву «Викторию» весом 640 кг. Но главная сенсация — не сам плод, а его семена с селекционным кодом «1411 Chusov», которые профессионалы уже назвали главным генетическим прорывом сезона. Средний вес прямых предков «Виктории» составил 1 124,1 кг, пишет REGIONS.

Российское гигантоводство вышло на принципиально новый мировой уровень. Подмосковная тыква «Виктория» (официальный код — 1411 Chusov 2026) получила самый мощный родительский базис за всю историю тыквоводства в стране. Селекционная родословная читается как список победителей мирового чемпионата.

Материнская линия — американская гигантская тыква 2491 Ford весом 1 129 кг, которую вырастил Джим Форд в 2025 году. Эта линия славится сочным оранжевым оттенком и рекордной плотностью мякоти. Отцовская линия — легендарная тыква-опылитель 2465.5 Sperry весом 1 118 кг от Стива Сперри. В ее потомстве зафиксировали сразу несколько экземпляров, перешагнувших отметку в 1,1 тонны.

Скрестив эти две выдающиеся мировые линии на подмосковной земле, электрогорский мастер создал самый перспективный семенной материал в истории отечественной агрономии. По словам Александра, эксперты отметили: семена «Виктории» обладают колоссальным потенциалом и способны дать новые абсолютные мировые рекорды веса в следующих сезонах.

Теперь за генетикой из Электрогорска уже охотятся ведущие селекционеры и бахчеводы всего мира.

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