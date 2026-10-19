Прожорливый флагман: почему Geely Monjaro расходует 14 литров в городе

Владелец Geely Monjaro честно рассказал, с какими проблемами столкнулся

Общество

Популярный в России китайский кроссовер Geely Monjaro прошел реальный двухлетний тест-драйв на российских дорогах. Владелец автомобиля, купленного у официального дилера осенью 2024 года, честно поделился опытом эксплуатации, назвав главный плюс и ключевой недостаток модели. За 18 тысяч километров пробега кроссовер порадовал динамикой и сборкой, однако расходы на топливо в городском цикле оказались внушительными. Детали опыта эксплуатации и обслуживания китайского флагмана приводит автомобильное издание ЮА.

Плюсы и минусы Geely Monjaro после 18 000 км

Анализ двухлетнего владения флагманским кроссовером показал следующие нюансы:

  • Сильные стороны: идеальная управляемость, отличная динамика, отсутствие поломок и высокое качество заводской сборки.
  • Главный минус: прожорливость в городе. В пробках расход 2,0-литрового мотора доходит до 13–14 литров на 100 км (в среднем — 10–11 литров).
  • Скучный интерьер: владелец также отнес к недочетам невыразительный и субъективно «простой» дизайн салона.

Секреты обслуживания: досрочная замена масел

Чтобы сохранить ресурс трансмиссии, собственник уже на пробеге 2 800 км провел масштабное ТО:

  • Заменил технические жидкости в двигателе.
  • Обновил масло в переднем и заднем редукторах.
  • Заменил масло в муфте полного привода Haldex.

Также кузов кроссовера сразу после покупки обработали антикором и оклеили защитной бронепленкой. Эксперты отмечают, что при покупке подержанного Monjaro важно смотреть не только на одометр, но и на чеки о столь раннем обслуживании.

Читайте также

Доходность растет: Банк России раскрыл свежие данные по вкладам в топ-10 банков

В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Не индексацией единой: в Госдуме напомнили о персональных надбавках до конца 2026 года

Не индексацией единой: в Госдуме напомнили о персональных надбавках до конца 2026 года

Три района Ростова в режиме ЧС: что изменилось после ночной атаки БПЛА

Дети начали массово травиться в российском городе

Дети начали массово травиться в российском городе

Груши зацвели: под Балашихой плодовые деревья перепутали сезоны

Груши зацвели: под Балашихой плодовые деревья перепутали сезоны

За самоотверженный и многолетний труд: коломенским педагогам вручили награды

За самоотверженный и многолетний труд: коломенским педагогам вручили награды

Кардиолог рассказал, почему после диагноза ишемической болезни важно бросить курить

Кардиолог рассказал, почему после диагноза ишемической болезни важно бросить курить

Сцена — не просто увлечение: Машков объяснил, чему должны учить будущих актеров

Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

Новая дата «конца света» уже близко: объявлен окончательный срок — гибель человечества намечена на октябрь

Добавьте mosregtoday.ru в избранное