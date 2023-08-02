Главу «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без должной маркировки

Судебный участок №101 мирового судьи в Замосковоречье оштрафовал на 200 тысяч рублей гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Яндекс» наказали за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с ЛГБТ-тематикой без маркировки «18+».

Протокол в отношении Савиновского составил Роскомнадзор, выявивший, что фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Грани разумного», «Дневник Бриджит Джонс» и другие были размещены в широком доступе с маркировкой «16+», а не «18+», как того требует законодательство.

Представители «Яндекс» не согласились с выводами ведомства, отметив, что несовершеннолетние не могут зарегистрироваться на «Кинопоиске».