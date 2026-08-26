Врач назвала продукты, которые должны быть в тарелке каждый день

Главный врач московской поликлиники Анна Косенкова назвала три основные группы продуктов, которые, по ее мнению, должны составлять основу здорового питания — растительная пища, сложные углеводы и белок, причем акцент она сделала именно на овощах, фруктах и зелени. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист пояснила, что основу ежедневного меню должны составлять овощи, фрукты, зелень, а также бобовые, орехи и семена. Эти продукты богаты микроэлементами и клетчаткой, необходимой для нормальной работы пищеварительной системы. Вторым обязательным компонентом Косенкова назвала сложные углеводы, которые обеспечивают длительное насыщение и не вызывают резких скачков сахара в крови. К ним она отнесла макароны из твердых сортов пшеницы, булгур, коричневый рис и хлеб из муки грубого помола.

Третьей важной составляющей здорового рациона врач назвала белок. Она посоветовала отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам, а также птице, яйцам и кисломолочным продуктам с низким содержанием жира.



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