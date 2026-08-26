При участии «Контроля Москвы» на территории столицы с начала года восстановили 135 ветхих строений

Для поддержания архитектурного облика столицы инспекторы на постоянной основе проводят в городе мониторинг обветшалых зданий для их дальнейшего обновления. «Контроль Москвы» подвел итоги по работе с ветхими объектами с начала года.

Мероприятия «Контроля Москвы» по восстановлению ветхого фонда направлены на сокращение в столице количества обветшалых построек и формирование комфортной городской среды.

«С января по июль при участии „Контроля Москвы“ в столице привели в порядок 135 ветхих построек. Преобразование городского пространства, сохранение архитектурной составляющей являются важной частью работы в том числе и надзорных ведомств. Мы тесно сотрудничаем с правообладателями ветхих объектов и помогаем в поэтапной реализации их обновления. Восстановленные объекты получают новую жизнь и служат новым целям. Их включают в хозяйственный оборот и используют для нужд бизнеса и жителей районов: открываются досуговые, медицинские, торговые объекты», — рассказал министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

В свою очередь начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что ведомство выступает инициатором и координатором работ, направленных на улучшение внешнего облика зданий и возвращение их в городскую инфраструктуру.

«В ходе осуществления контроля за использованием объектов недвижимости на территории города Москвы специалисты инспекции фиксируют здания в неудовлетворительном состоянии — как правило, это объекты, которые длительное время не используют и требуют ремонта. Совместно с собственниками зданий и профильными ведомствами мы прорабатываем вопросы их восстановления, определяем этапы проведения обновления и утверждаем дорожные карты. Затем здания приводят в надлежащий вид: обновляют фасады, заменяют окна и кровли», — подчеркнул Иван Бобров.

«Контроль Москвы» продолжит работу по обнаружению и комплексной модернизации ветхих объектов. Здания будут последовательно приводиться в соответствие с современными стандартами, что позволит улучшить как их внешний вид, так и функциональность.