Гоа может потерять туристов из-за собак: общественники против отлова
«Турпром»: в Гоа туристов могут променять на собак, сорвав туристический сезон
В Гоа общественная организация DSPCA Северного Гоа выступила против инициативы департамента туризма удалять бездомных собак с пляжей для пристройства. Активисты потребовали немедленно отозвать семидневное уведомление. Об этом сообщает «Турпром».
Почетный исполнительный секретарь Общества защиты животных Северного Гоа Декстер Браганза заявил, что объявление общественных пляжей зонами, на которые не распространяется запрет, для оправдания отлова или переселения животных является незаконным и противоречит мандату Верховного суда. В письме департаменту туризма, управлению животноводства и ветеринарной службы, а также Совету по защите животных Индии DSPCA сослалось на Правила контроля рождаемости животных (ABC) от 2023 года и Закон о предотвращении жестокости к животным (PCA) от 1960 года. Организация предупредила, что принудительное перемещение грозит серьезными проблемами с благополучием животных и непредвиденными последствиями. Вирджиния Симоэс из Общества защиты животных штата Делавэр призвала к стерилизации и изучению проблемы, подчеркнув, что по правилам бездомных собак переселять нельзя.
Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков отметил, что проблема бездомных собак в Гоа давно вышла за рамки городской санитарии и превратилась в прямую угрозу безопасности туристов. По его словам, Гоа десятилетиями продает себя как безопасный пляжный рай, но сегодня турист рискует получить травму буквально на пробежке у океана. Стаи одичавших животных концентрируются у пляжей, рынков и отелей, а система контроля численности не работает.
Новиков привел статистику резонансных нападений. В марте 2026 года на пляже Мобор в Кавелоссиме гражданин Великобритании во время утренней пробежки подвергся атаке стаи из семи-восьми собак. За 26 дней на этом пляже покусали пятерых иностранных туристов. В феврале 2026 года в Кавелоссиме пострадали 14 человек. Случаи нападений фиксировались у отелей и на популярных пляжных маршрутах. Эксперт подчеркнул, что причина системная: стерилизация и вакцинация по программе ABC проводятся нерегулярно, а попытки переселять животных вызывают территориальные конфликты и всплеск агрессии. Собака, вырванная из своей территории, дерется за новую, поэтому на пляжах появляются все более агрессивные стаи.
Туристам Новиков советует не бегать в одиночку вдоль пляжей на рассвете, не кормить стайных собак и выбирать отели с огороженной территорией. По его словам, Гоа остается красивым направлением, но теперь это направление с повышенными рисками: цена халатности — укусы и курс антирабической вакцины.