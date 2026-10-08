«Темный шоколад, изюм и авокадо»: кинологи перечислили смертельно опасные продукты для собак

Кинологи РКФ: темный шоколад и виноград смертельно опасны для собак

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Коропец]

Собака может погибнуть от даже небольшого количества темного шоколада, изюма или винограда. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

«Долька темного шоколада опаснее молочного из-за разницы концентрации, — отметили в организации. — Теобромин в какао-бобах и кофеин возбуждают сердце и нервную систему, приводят к дрожи, судорогам, нарушению сердечного ритма и летальному исходу».

Там добавили, что для собаки смертельно опасно даже небольшое количество алкоголя, заменителя сахара, винограда, изюма, лука и чеснока.

«Несколько ягод могут вызвать острую почечную недостаточность, — отметили в федерации, говоря о винограде. — Причем точная причина токсичности для собак неизвестна, а потому даже своевременно начатое лечение может не дать результатов».

К числу очень опасных продуктов кинологи отнесли жареную пищу, орехи, кости и авокадо. «Содержащийся в нем персин безопасен для человека, но у собаки может вызвать рвоту и понос, — пояснили они, говоря о его плодах. — Кроме того, косточка авокадо представляет риск закупорки кишечника».

В федерации также напомнили, что вредными для собак являются молочные продукты, сахар и соль, цитрусовые и картофель.

Ранее ветеринар Лапенок сообщил, что грибы и шоколад опасны для кошек и собак.

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