«Курица победила». Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

Продажи роллов без рыбы в январе — сентябре 2026 года выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Классические варианты с рыбой и морепродуктами показали менее выраженный рост — в 1,8 раза. Об этом говорится в исследовании сети доставки японской кухни «Моккано», с которым ознакомилась «Газета» .

Аналитики связывают интерес к альтернативным начинкам с ценовой доступностью и возможностью пробовать новые сочетания.

По данным опроса, 51% респондентов выбирают роллы с курицей из-за более низкой стоимости. Еще 27% хотят попробовать непривычные варианты, 20% ориентируются на собственные вкусовые предпочтения. Ограничения, связанные с аллергией или непереносимостью морепродуктов, назвали 10%. Помимо курицы покупатели интересуются веганскими начинками, в том числе авокадо и огурцом. Меняется и роль сыра: его используют как самостоятельный акцент, а не только привычное дополнение к другим ингредиентам.

Продажи роллов с чеддером и голубым сыром увеличились в среднем в 1,6 раза год к году. Среди необычных добавок также набирают популярность микрозелень, чеснок и помидоры.

Спрос на варианты без рыбы растет и в праздничные дни. Такие роллы стали чаще заказывать на 23 февраля, 8 марта и 1 мая. На День знаний продажи роллов с курицей оказались на 17% выше, чем 1 сентября прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что роллы могут вписаться в рацион при похудении.