«Курица победила». Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

«Моккано»: продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Продажи роллов без рыбы в январе — сентябре 2026 года выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Классические варианты с рыбой и морепродуктами показали менее выраженный рост — в 1,8 раза. Об этом говорится в исследовании сети доставки японской кухни «Моккано», с которым ознакомилась «Газета».

Аналитики связывают интерес к альтернативным начинкам с ценовой доступностью и возможностью пробовать новые сочетания.

По данным опроса, 51% респондентов выбирают роллы с курицей из-за более низкой стоимости. Еще 27% хотят попробовать непривычные варианты, 20% ориентируются на собственные вкусовые предпочтения. Ограничения, связанные с аллергией или непереносимостью морепродуктов, назвали 10%. Помимо курицы покупатели интересуются веганскими начинками, в том числе авокадо и огурцом. Меняется и роль сыра: его используют как самостоятельный акцент, а не только привычное дополнение к другим ингредиентам.

Продажи роллов с чеддером и голубым сыром увеличились в среднем в 1,6 раза год к году. Среди необычных добавок также набирают популярность микрозелень, чеснок и помидоры.

Спрос на варианты без рыбы растет и в праздничные дни. Такие роллы стали чаще заказывать на 23 февраля, 8 марта и 1 мая. На День знаний продажи роллов с курицей оказались на 17% выше, чем 1 сентября прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что роллы могут вписаться в рацион при похудении.

Читайте также

В Мособлдуме раскрыли цифры демографического роста и меры поддержки семей в Подмосковье

В Мособлдуме раскрыли цифры демографического роста и меры поддержки семей в Подмосковье

В Госдуму внесли законопроект об обязательной гигиенической подготовке

В Госдуму внесли законопроект об обязательной гигиенической подготовке

Против экс-главы правительства Кузбасса подан антикоррупционный иск: имущество под арестом

Против экс-главы правительства Кузбасса подан антикоррупционный иск: имущество под арестом

Новый замгубернатора Брянской области: Уголкова получила экономический блок

«Нашли без сознания в 6-м корпусе». В сахалинской больнице погиб рабочий

«Нашли без сознания в 6-м корпусе». В сахалинской больнице погиб рабочий

Слезы женщин и мужская уборка: главные традиции и запреты на День Веры, Надежды, Любови и Софии

Слезы женщин и мужская уборка: главные традиции и запреты на День Веры, Надежды, Любови и Софии

В ЕС ждут дорогой зимы: страны решили высвободить запасы топлива

Подмосковный фермер выдал роботу огнемет и пошел мстить борщевику

Подмосковный фермер выдал роботу огнемет и пошел мстить борщевику

«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

Представители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения

Представители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения

Москвичка выиграла ₽10,7 млн в лотерею вопреки прогнозу астролога

Москвичка выиграла ₽10,7 млн в лотерею вопреки прогнозу астролога

Хозяин пришел в съемную квартиру без предупреждения: обязан ли жилец открыть дверь

Добавьте mosregtoday.ru в избранное