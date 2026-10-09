Тихая роскошь по-русски: россияне массово переходят на украшения без вставок

За девять месяцев 2026 года спрос на ювелирные изделия без вставок в России вырос на 27% год к году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического центра SOKOLOV.

Лидерами по динамике стали Иркутск (+63%), Саратов (+52%) и Омск (+47%). Заметный рост отмечен также в Челябинске (+43%) и Калининграде (+40%).

Доля украшений без вставок составила 48% от всех приобретенных за январь — сентябрь ювелирных изделий. Выше среднего по стране показатель оказался в десяти городах. Максимальная доля зафиксирована в Омске и Уфе — по 51%. В Краснодаре, Перми, Саратове и Тюмени она составила 50%, в Воронеже, Новосибирске, Сочи и Ростове-на-Дону — 49%. Минимальное значение в Москве — 45%. В Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге — 46%.

В денежном выражении продажи украшений без вставок в России увеличились на 18%. Наибольший рост оборота отмечен в Челябинске (+52%), Иркутске (+47%) и Саратове (+44%). В топ-5 также вошли Калининград и Казань (+30% в каждом городе).

Средний чек на украшения без вставок по стране составил 6 297 рублей. Самые высокие значения зафиксированы в Волгограде (7 841 рубль), Ростове-на-Дону (7 132 рубля) и Калининграде (6 738 рублей). Наименьший средний чек — в Омске (3 310 рублей), Перми (3 954 рубля) и Екатеринбурге (4 564 рубля).

Среди минималистичных украшений россияне чаще выбирали кольца, браслеты и серьги. Самыми востребованными материалами стали серебро, красное золото и золоченое серебро.

Ранее сообщалось о том, что у Анны Калашниковой украли чемодан с дорогими украшениями в Европе.