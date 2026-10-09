Сон после еды: врач раскрыла пользу привычки, которую многие считают вредной

Многие замечают, что после плотного обеда неудержимо тянет прилечь. Одни приписывают это пользе, другие — вреду. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS разобрала, в каких случаях отдых лежа после трапезы действительно нужен, а в каких способен навредить.

Бытует мнение, будто после приема пищи кровь устремляется от головы к желудку, лишая мозг кислорода — отсюда и желание вздремнуть. Однако это не более чем устаревшее представление. Исследования подтверждают: у здорового человека мозговой кровоток остается стабильным при любых обстоятельствах. Причина сонливости кроется в другом: включается парасимпатическая система, отвечающая за покой и переваривание, колеблется уровень сахара, а гормоны насыщения влияют на общее состояние. Этот комплекс и дарит ощущение расслабленности.

По словам Куденко, переключение организма на пищеварение — естественный процесс. Но вот укладываться сразу после еды — не всегда верное решение, и ссылаться при этом на «отлив крови от мозга» не стоит.

Наибольшую угрозу в горизонтальном положении представляет гастроэзофагеальный рефлюкс. На границе пищевода и желудка расположен сфинктер, выполняющий роль клапана. В нормальном состоянии он сомкнут и не пропускает желудочное содержимое обратно. Стоит человеку прилечь — и давление на этот клапан возрастает. Если сфинктер ослаблен, кислая масса забрасывается в пищевод, вызывая изжогу, жжение за грудиной и кислый привкус. Систематические забросы травмируют слизистую и чреваты развитием рефлюксной болезни. Вдобавок ко всему в положении лежа замедляется перистальтика — еда задерживается в желудке дольше, появляются тяжесть, вздутие и тошнота.

Врач предостерегла: тем, кто знаком с изжогой или имеет диагноз ГЭРБ, лежать после трапезы строго противопоказано. Гравитация в этом случае работает на человека, а в горизонтали он ее лишается. Выждать следует как минимум два часа.

Тем не менее существуют состояния, при которых прилечь после еды — не каприз, а насущная потребность. При демпинг-синдроме, возникающем после операций на желудке, пища чересчур стремительно покидает желудок и оказывается в кишечнике. Результат — слабость, потливость, головокружение, учащенное сердцебиение. Для замедления опорожнения медики советуют отдыхать лежа около получаса. При выраженной гипотонии давление после еды способно упасть еще ниже, и горизонтальное положение уберегает от обморока — полезно провести так 15–20 минут. Пожилым людям, склонным к головокружениям, тоже спокойнее прилечь: с годами механизмы регуляции давления дают сбои, и после еды может наступить постуральная гипотензия.

Если изжоги нет, а просто хочется отдохнуть — полежать допустимо, однако называть это полезным не совсем корректно. Скорее, это безвредно и безопасно при условии: не тотчас после еды и недолго. Само желание прилечь — нормальный отклик парасимпатической системы. Когда нет ни изжоги, ни кислого привкуса, ни тяжести, ни диагноза ГЭРБ, лежание само по себе ущерба не нанесет. Лучше расположиться не плашмя, а полулежа — приподнять изголовье или устроиться в кресле с откинутой спинкой. И не засыпать: короткий отдых — это одно, а сон после еды тормозит метаболизм и способен сбить режим.

Что до дневного сна, непродолжительный отдых помогает восстановить силы и повысить продуктивность. Главное — не растягивать его и не подменять им ночной сон. Как отметила Куденко, сон до 20 минут заряжает энергией, а вот час сразу после обеда грозит бессонницей ночью.

Оптимальное решение после приема пищи — неспешная ходьба. Не интенсивная и не спортивная, а легкая прогулка по квартире или улице. Она запускает перистальтику и способствует продвижению пищи. Если идти не хочется — присядьте, откинувшись в кресле, но не ложитесь полностью. Врач резюмировала: сразу после еды не стоит ни бегать, ни тренироваться — это тоже во вред. Золотая середина — посидеть или походить, дав желудку 15–20 минут, а уже потом браться за дела.