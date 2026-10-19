Голод как убийца рефлексов и ЖКТ: врач разобрала проблему популярной диеты

Запор — тема деликатная, вслух о ней говорят редко, хотя сталкиваются с ней миллионы. Модное интервальное голодание при такой проблеме строго противопоказано: чем реже еда, тем хуже ситуация. Об этом REGIONS рассказала REGIONS врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Как устроена работа кишечника

Этот орган по сути — мышца, которая непрерывно сокращается. Такие движения называют перистальтикой: именно они толкают пищу по пищеварительному тракту и выводят остатки. Замедлились сокращения — жди запора. Разгоняют их движение, вода и клетчатка, но решающий импульс дает еда. Стоит порции попасть в желудок, как тот отправляет кишечнику весть: готовься, скоро будет пополнение. Этот желудочно-кишечный рефлекс и заставляет орган сокращаться. Черепицына формулирует просто: кишечник — живой орган, работающий по сигналу, а сигнал — это еда.

Почему редкие трапезы усугубляют проблему

Один-два приема пищи в день — и рефлекс срабатывает редко, стимулов к сокращению почти нет. Содержимое стоит на месте, влага из него уходит обратно, кал твердеет и выходит с трудом. Интервальное голодание с его узким окном для еды создает ровно такую картину: 16-18 часов без пищи лишают кишечник стимулов, перистальтика проседает, а нехватка воды добивает ситуацию. Врач вспоминает пациентов, которые садились на такую схему ради стройности, а после жаловались на тяжесть и запоры, не видя очевидной связи.

Почему минимум — три раза в день

Завтрак, обед и ужин дают кишечнику три толчка к сокращению — этого хватает, чтобы содержимое двигалось и не застаивалось. Не менее важен режим: при разном времени приема пищи орган не подстраивается и работает хаотично, так что лучше придерживаться примерно одних и тех же часов. Отдельная история — утренний прием пищи. Он запускает гастроколический рефлекс, который стимулирует опорожнение, поэтому пропускающие завтрак люди чаще мучаются запорами. По словам Черепицыной, первый прием пищи — это команда кишечнику приступать к работе, и без нее к вечеру копится тяжесть, а к утру — запор.

Что еще помогает

Пить достаточно воды — 1,5-2 литра в день: без влаги клетчатка не работает.

Налегать на клетчатку — овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки: она увеличивает объем кала и ускоряет его продвижение.

Больше двигаться: перистальтику разгоняет даже обычная прогулка.

Не терпеть, когда организм подает сигнал.

Когда идти к врачу

Тревожные звоночки — запоры дольше трех месяцев, боль, кровь в стуле, потеря веса или изменение формы кала. Все это повод посетить гастроэнтеролога: за симптомом может стоять серьезное заболевание. Черепицына напоминает, что запор — сигнал неблагополучия, и голодание тут не союзник: нужны регулярное питание, вода и движение, а если легче не стало — дорога к специалисту.