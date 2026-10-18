Не индексацией единой: в Госдуме напомнили о персональных надбавках до конца 2026 года

Российским пенсионерам до конца 2026 года стоит ждать не только плановых индексаций, но и персональных надбавок — правда, лишь при появлении личного основания для перерасчета. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, отметив, что ноябрь и декабрь принесут целый ряд таких повышений.

Самое ощутимое из них связано с возрастом. Как только пенсионеру исполняется 80, фиксированная часть его страховой пенсии удваивается: вместо ₽9584,69 начисляют ₽19 169,38. Сверху добавляется ₽1413,86 — компенсация на уход. Аналогичный механизм работает и для тех, кому присвоили первую группу инвалидности.

Отдельная история — содержание нетрудоспособных родственников. За каждого иждивенца пенсионеру доплачивают ₽3194,90 в месяц, но не более чем за троих. Чтобы деньги начали приходить, придется проявить инициативу: подать заявление в Социальный фонд и документально подтвердить факт иждивения.

Есть и еще один нюанс, о котором многие забывают, — увольнение. После ухода с работы фонд автоматически возобновляет индексации, пропущенные в 2016–2024 годах. Остальные изменения — достижение возраста, инвалидность, прекращение занятости — как правило, система учитывает сама, без заявлений. Актуальный размер выплат всегда можно сверить в личном кабинете или в клиентской службе фонда.