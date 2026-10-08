В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

В Подмосковье набирают популярность небольшие десерты, которые легко принять за настоящие фрукты, ягоды или орехи. Летом 2026 года продажи таких корпусных пирожных в Московском регионе выросли в 13 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя цена одной сладости составила 600₽. Об этом REGIONS рассказали эксперты сервиса «Авито».

Главное отличие новых сладких фаворитов — не только компактный размер, но и эффект неожиданности. Снаружи пирожное покрыто тонкой шоколадной оболочкой, а внутри скрывается начинка из нескольких слоев. Кондитеры оформляют десерты в виде малины, лимона, клубники, инжира или фисташки, превращая обычную сладость в маленькую съедобную иллюзию.

Начинка при этом может оказаться гораздо сложнее, чем ожидаешь от одного небольшого пирожного. В ней сочетаются воздушный мусс и крем, ягодное или фруктовое конфи, карамель, пралине, бисквит и хрустящие прослойки. За счет этого один десерт объединяет сразу несколько вкусов и текстур.

Интерес покупателей к порционным форматам не ограничивается корпусными пирожными. В тренде также остаются кейк-попсы, трайфлы, мини-чизкейки, муссовые десерты, порционные тирамису и панна-котта. Такие сладости удобно собирать в дегустационные наборы, заказывать к празднику или выбирать в качестве небольшого подарка.

При заказе десертов у частного кондитера специалисты советуют не ограничиваться оценкой внешнего вида. Важно заранее узнать состав изделия и срок его годности, а также уточнить, как оно хранится и перевозится. Особенно внимательно стоит отнестись к десертам с кремовыми и муссовыми начинками, требующим соблюдения температурного режима.

Также перед заказом рекомендуется обсудить с кондитером сроки изготовления и доставки, выяснить, оформляется ли заказ документально и как решаются возможные вопросы с качеством. А чтобы готовый десерт не оказался сюрпризом уже в плохом смысле, можно попросить фотографию изделия непосредственно перед отправкой.