Раздел питомцев при разводе: адвокат рассказал, как суд определяет, с кем останется животное

Газета.Ru: адвокат Сергеев объяснил, как суд делит животных при разводе

Общество

Фото: [REGIONS/Людмила Матвиенко]

После развода споры о домашних животных возникают не реже, чем о квартирах и машинах. Адвокат Андрей Сергеев в интервью «Газете.Ru» рассказал, как суд определяет, с кем останется питомец, и что можно сделать, чтобы избежать тяжелого разбирательства.

Самый простой путь — договориться мирно. Супруги могут заключить соглашение, в котором прописать, с кем останется животное, как второй супруг будет общаться с питомцем и полагается ли компенсация. Закон это разрешает, поскольку животные с точки зрения права считаются вещами. Такие условия допустимо включить и в брачный договор.

Если договориться не удалось, спор решает суд, отмечает эксперт. Специальных критериев для животных нет, поэтому все зависит от доказательств. Сначала суд проверяет документы: ветеринарный паспорт, договор купли-продажи и другие бумаги. Это помогает установить, когда и кем был приобретен питомец.

«Далее суд оценивает, кто фактически ухаживал за животным: кормил, выгуливал, водил к ветеринару, на груминг, на тренировки и выставки. Привязанность питомца к одному из владельцев может подтверждаться показаниями свидетелей ветеринарных врачей, хендлеров, грумеров, соседей, родственников, членов кинологических клубов», — подчеркнул Сергеев.

Еще один важный фактор — условия содержания. Суд оценивает, подходит ли жилье для питомца, позволяет ли график занятости регулярно выгуливать животное и есть ли все необходимое для конкретного вида.

Если в семье есть несовершеннолетние дети, их привязанность к питомцу становится весомым аргументом. Часто суд оставляет животное с ребенком. Когда животное признают совместным имуществом, его передают одному из супругов, а второму могут назначить денежную компенсацию по статье 252 Гражданского кодекса РФ.

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