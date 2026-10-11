Одна порция в день: названы продукты, снижающие риск диабета и болезней сердца

CDN: фасоль или чечевица снижают риск болезней сердца и диабета на 19%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Всего одна порция бобовых в день способна почти на 20% снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Колледжа Вильгельма и Марии, опубликовавшие результаты в журнале Current Developments in Nutrition. На его ссылается MK.RU.

В основу работы легли данные свыше 46 тысяч взрослых, собранные в период с 1999 по 2018 год в ходе Национального обследования состояния здоровья и питания.

Оказалось, что у людей, ежедневно съедавших хотя бы порцию фасоли, чечевицы или нута, риск кардиометаболических заболеваний — проблем с сердцем, инсульта и диабета — оказался на 19% ниже. Любопытно, что в рационе американцев бобовые практически не присутствуют: в среднем взрослые потребляют менее 10,5 грамма в день, что сильно уступает показателям других стран.

Автор исследования Тара Камалаканта из Колледжа Вильгельма и Марии отметила, что полностью менять меню не требуется. Достаточно постепенно добавлять бобовые в привычные блюда — и эффект не заставит себя ждать.

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