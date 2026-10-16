Осенний кадропад: в Ростовской области массово увольняются чиновники

Rostovgazeta: Ростовская область переживает массовую отставку чиновников

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Осень 2026 года в Ростовской области запомнится чередой громких отставок. Один за другим свои кресла покидают главы районов. Политологи видят в этом масштабную смену управленческой команды региона. Подробности выяснял корреспондент Rostovgazeta.ru.

С конца сентября на Дону сформировался внушительный список освободившихся кресел. Формально большинство чиновников уходят по собственному желанию или в связи с выходом на пенсию, однако аналитики призывают не сваливать все отставки в одну кучу.

Власти региона лихорадит по трем ключевым причинам:

  • Избирательная планерка. Выборы депутатов в сельских поселениях автоматически запускают процесс переизбрания глав муниципальных районов, так что часть кадровых ротаций — стандартная техническая процедура.
  • Курс на зачистку старой гвардии. При губернаторе Юрии Слюсаре требования к качеству работы в приграничном регионе возросли кратно, а прислушиваться к методам команды прежнего руководства больше никто не планирует.
  • Аресты и силовой контроль. Повышенное внимание силовиков к эффективному расходованию бюджетных средств наглядно иллюстрирует задержание замглавы Таганрога Егора Долматова.

Параллельно в регионе ожидаются довыборы из-за ухода депутатов Законодательного собрания, а в Москве идут согласования кандидатов на замену ушедшим управленцам. Политологи предупреждают, что временная пауза при передаче дел может обернуться бюрократическим замедлением для местного бизнеса, хотя на повседневной жизни рядовых граждан эта встряска не отразится.

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