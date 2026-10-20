Госдума рассмотрит поправки об упрощенном внесении параметров зданий в ЕГРН

Без данных до 1998 года: пересмотрятся правила расчета налога на недвижимость

Общество

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении поправки, позволяющие Росреестру вносить недостающие данные о домах и участках, права на которые возникли до 31 января 1998 года. Отсутствие в ЕГРН сведений о материале стен и годе постройки мешало точному расчету кадастровой стоимости. Теперь недостающую информацию о старой недвижимости будут актуализировать по заявлению собственников или на основе данных региональных ведомств с обязательным уведомлением владельцев.

Ключевые параметры законопроекта

  • Категория объектов: ранее учтенная недвижимость (дома и земельные участки), права на которую оформлены до создания ЕГРН (до 31 января 1998 года).
  • Проблема: в реестре часто отсутствуют ключевые для расчета налогов параметры — год постройки и материал стен зданий.
  • Порядок актуализации: Росреестр сможет вносить данные самостоятельно на основе информации от региональных ведомств либо по заявлению самого собственника.
  • Гарантии для граждан: владельцев недвижимости в обязательном порядке будут уведомлять о любых изменениях и внесении новых сведений в ЕГРН.
  • Последствия: уточнение технических характеристик приведет к пересчету кадастровой стоимости и, как следствие, изменению суммы налога на имущество для ряда собственников.

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