Госдума рассмотрит поправки об упрощенном внесении параметров зданий в ЕГРН

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении поправки, позволяющие Росреестру вносить недостающие данные о домах и участках, права на которые возникли до 31 января 1998 года. Отсутствие в ЕГРН сведений о материале стен и годе постройки мешало точному расчету кадастровой стоимости. Теперь недостающую информацию о старой недвижимости будут актуализировать по заявлению собственников или на основе данных региональных ведомств с обязательным уведомлением владельцев.