Без веры в Бога: кого глава РПЦ назвал настоящими инвалидами на юбилее общества глухих

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения, приуроченного к столетнему юбилею Всероссийского общества глухих, выступил с заявлением о духовном состоянии общества. Предстоятель Русской православной церкви выразил сомнение в обоснованности применения термина «инвалид» к людям с нарушениями слуха и зрения, призвав переосмыслить само это понятие. По мнению главы РПЦ, настоящей и наиболее опасной формой инвалидности является утрата веры в Бога и отрицание вечной жизни. Видеозапись обращения распространила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Об этом информирует сетевое издание Lenta.ru .

Заявление Патриарха на юбилейном богослужении

Обращаясь к членам Всероссийского общества глухих, патриарх Кирилл пожелал Божьей помощи всем слабослышащим и слабовидящим людям, присутствовавшим на праздничной службе.

В своем слове он подчеркнул, что ограничение физических возможностей человека не должно служить поводом для навешивания ярлыков, а само понятие инвалидности требует глубокого теологического и этического переосмысления.

Духовная инвалидность как абсолютная утрата ориентиров

Предстоятель РПЦ пояснил свою позицию, заявив, что главное поражение человеческой природы происходит не на физическом, а на духовном уровне.

С точки зрения главы церкви, самым тяжелым недугом является сознательный отказ от Бога, борьба с высшими силами и убежденность в том, что земное существование — единственная реальность, а духовный мир — не более чем вымысел.

Сравнение физических ограничений и безверия

Патриарх Кирилл подчеркнул, что духовная слепота и неверие представляют собой гораздо более разрушительное состояние, чем любые телесные ограничения.

По его словам, утрата связи с Творцом является наиболее страшным заболеванием, которое превосходит по своим последствиям слепоту, глухоту и невозможность полноценного физического общения между людьми.