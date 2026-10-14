Шоу в Париже: чем китайский концерн Changan удивил европейских автоэкспертов

Китайский автомобильный концерн Changan принял участие в Международном Парижском автосалоне, где продемонстрировал сразу семь новинок, включая гибридные и электрические модели суббрендов Deepal и Nevo, а также премиальный концепт-кроссовер Avatr Concept T09. В рамках реализации глобальной стратегии Vast Ocean Plan автопроизводитель намеревается к 2030 году продавать на зарубежных рынках до 1,8 млн автомобилей ежегодно, выведя на мировой рынок 43 новые модели. Особый акцент компания делает на европейской инфраструктуре: к концу десятилетия в Европе откроется более 1 тыс. точек продаж и дилерского обслуживания. Об этом информирует пресс-служба Changan .

Премьеры моделей и презентация бренда Avatr

На стенде Changan в Париже были показаны подключаемые гибриды Deepal S07 PHEV и праворульная модификация S05 PHEV, кроссовер CS55 PLUS BlueCore HEV, а также модели новой электрифицированной линейки Nevo: кроссоверы Q05, Q06 и седан A06.

Главным шоу-каром экспозиции стал концепт Avatr Concept T09, демонстрирующий будущее направление развития премиального суббренда марки.

Глобальная стратегия Vast Ocean Plan и объемы продаж

Китайский концерн озвучил масштабные целевые показатели в рамках международной программы Vast Ocean Plan. К 2030 году Changan рассчитывает ежегодно реализовывать за пределами КНР от 1,5 до 1,8 млн автомобилей.

Для достижения этих целей продуктовая линейка бренда на глобальном рынке пополнится 43 новыми моделями с различными типами силовых установок — от гибридов до чистых электромобилей.

Масштабирование дилерской сети и локализация в Европе

Европейский рынок назван ключевым вектором международной экспансии бренда. К концу 2026 года сеть Changan охватит около 400 торговых точек в 15 странах, к 2027 году расширится до 650 точек, а к 2030 году количество центров продаж и сервиса превысит 1 тысячу единиц.

Компания уже открыла представительства в Великобритании, Испании и Италии, развивает логистические склады запчастей и европейский колл-центр в Румынии, а амбассадором марки в Европе стал легендарный португальский футболист Луиш Фигу.