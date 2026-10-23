Говяжий сустав вместо капсул: нутрициолог объяснила, где искать натуральный коллаген

В России растет интерес к говяжьему суставу — субпродукту, из которого получается насыщенный бульон с высоким содержанием коллагена. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Ольга Медведева. По ее словам, при длительной варке хрящи, связки и кости отдают в жидкость компоненты, благодаря которым бульон приобретает желеобразную консистенцию.

Главную ценность продукта специалист видит в натуральном коллагене. Медведева отметила, что порошки и таблетки, которые продают как коллаген, часто оказываются маркетинговым ходом: состав таких добавок неизвестен, тогда как в случае с суставом видно, как он отдает полезные свойства в бульон.

Для приготовления сустав сначала заливают холодной водой, доводят до кипения и сливают первый бульон. Затем его варят на очень слабом огне не менее шести часов. В начале приготовления нутрициолог советует добавить яблочный уксус или лимонный сок, а для вкуса использовать перец, лавровый лист и лук. Таким образом, по оценке Медведевой, доступный субпродукт может стать понятной альтернативой добавкам при условии правильной и долгой варки.