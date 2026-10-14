Закат дизеля: почему легковые авто на тяжелом топливе теряют покупателей в России

Несмотря на стремительное увеличение спроса на альтернативные типы двигателей, бензиновые автомобили продолжают безоговорочно лидировать на российском авторынке. По данным маркетингового агентства «Автостат Инфо», за первые девять месяцев 2026 года в России было зарегистрировано 950 286 новых легковых машин, что на 7,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля автомобилей с бензиновыми моторами составила 91,3% (867 866 штук). В то же время сегменты гибридов и электромобилей продемонстрировали двухзначные темпы прироста, тогда как дизельный сектор продолжил падение. Об этом информирует агентство Автостат Инфо» .

Абсолютное доминирование бензиновых двигателей

По результатам аналитического обзора регистраций новых транспортных средств, бензиновые силовые агрегаты остаются основой российского автомобильного парка.

За первые три квартала 2026 года продажи бензиновых моделей выросли на 4,9% и достигли 867 866 единиц, сформировав 91,3% от всего объема рынка новых легковых авто.

Бурный рост сегмента гибридов и электромобилей

Сектор альтернативных экологичных двигателей демонстрирует опережающие показатели динамики. Продажи гибридных автомобилей подскочили сразу на 60%, составив 57 942 зарегистрированные машины.

Электромобили (BEV) также показали существенный двухзначный рост: количество регистраций увеличилось на 47,6% и достигло 11 848 единиц, что подтверждает устойчивое расширение зарядной инфраструктуры и ассортимента импортируемых моделей.

Сокращение рынка дизельных легковых машин

На фоне активного роста электрифицированного транспорта сегмент легковых автомобилей с дизельными двигателями продолжает сжиматься.

По итогам девяти месяцев 2026 года объем регистраций дизельных машин снизился на 5,8%, опустившись до отметки 7332 штуки, что обусловлено ограниченным предложением таких модификаций на рынке.