От троллейбуса к рельсам: мэрия Новосибирска наращивает габариты электротранспорта
NGS: вслед за 145-местным троллейбусом в Новосибирск придет сочлененный трамвай
Мэрия Новосибирска планирует масштабировать опыт использования транспорта особо большой вместимости. После презентации экспериментального троллейбуса УТТЗ-624301 на 145 мест начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин заявил о намерении запустить на городские линии сочлененные трамваи-«гармошки». Первый образец новой модели сочлененного вагона рассчитывают завезти в Новосибирск до конца 2026 года, пишет NGS.RU.
Ключевые факты и развитие электротранспорта
- Заявление профильного ведомства: об обновлении парка сообщил глава управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.
- Сроки поставки: завоз первой модели трамвая особо большой вместимости планируется завершить до конца 2026 года.
- Контекст обновления: решение принято в рамках расширения программы эксплуатационных испытаний сочлененного электротранспорта (ранее в город прибыла сочлененная троллейбусная модель УТТЗ вместимостью 145 человек).
- Уточнение параметров: редакция НГС направила официальный запрос в пресс-центр мэрии для уточнения заводов-изготовителей, пассажировместимости и конкретных маршрутов обкатки.