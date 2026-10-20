От троллейбуса к рельсам: мэрия Новосибирска наращивает габариты электротранспорта

Мэрия Новосибирска планирует масштабировать опыт использования транспорта особо большой вместимости. После презентации экспериментального троллейбуса УТТЗ-624301 на 145 мест начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин заявил о намерении запустить на городские линии сочлененные трамваи-«гармошки». Первый образец новой модели сочлененного вагона рассчитывают завезти в Новосибирск до конца 2026 года, пишет NGS.RU.