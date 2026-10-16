Ночные ограничения сняты: как Внуково и Шереметьево справляются с наплывом задержанных бортов
Интерфакс: в четырех аэропортах Москвы задержано свыше 200 рейсов
В столичных аэропортах зафиксированы масштабные задержки авиарейсов. Более двухсот вылетов были отложены в четырех ключевых авиагаванях московского региона — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Причиной сбоя в расписании стало временное закрытие воздушного пространства, введенное профильными ведомствами в ночное время. О текущей ситуации с вылетами информирует сетевое издание Интерфакс.
Статистика задержек по авиагаваням столичного узла
Основной удар от временных мер пришелся на крупные международные аэропорты столицы.
Распределение отложенных рейсов на вылет:
- Внуково: зафиксировано наибольшее число задержек — более 120 рейсов.
- Шереметьево: отложен вылет свыше 80 самолетов.
- Домодедово: задержки затронули 15 рейсов.
- Жуковский: не смогли своевременно вылететь 3 рейса.
Пассажиры вынуждены ожидать стабилизации полетных графиков и отправки своих бортов в терминалах аэровокзалов.
Хронология ограничения полетов
Временный режим использования воздушного пространства был введен Росавиацией поздно вечером 15 октября.
Ограничения действовали на протяжении всей ночи:
- Около 05:00 утра особый режим был официально снят в аэропортах Внуково и Шереметьево.
- Спустя час, около 06:00, стандартную работу возобновили Домодедово и Жуковский.
В настоящее время авиагавани и перевозчики предпринимают меры для обслуживания пассажиров скопившихся рейсов и поэтапного возвращения к штатному расписанию вылетов.