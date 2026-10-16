Ночные ограничения сняты: как Внуково и Шереметьево справляются с наплывом задержанных бортов

Интерфакс: в четырех аэропортах Москвы задержано свыше 200 рейсов

Общество

В столичных аэропортах зафиксированы масштабные задержки авиарейсов. Более двухсот вылетов были отложены в четырех ключевых авиагаванях московского региона — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Причиной сбоя в расписании стало временное закрытие воздушного пространства, введенное профильными ведомствами в ночное время. О текущей ситуации с вылетами информирует сетевое издание Интерфакс.

Статистика задержек по авиагаваням столичного узла

Основной удар от временных мер пришелся на крупные международные аэропорты столицы.

Распределение отложенных рейсов на вылет:

  • Внуково: зафиксировано наибольшее число задержек — более 120 рейсов.
  • Шереметьево: отложен вылет свыше 80 самолетов.
  • Домодедово: задержки затронули 15 рейсов.
  • Жуковский: не смогли своевременно вылететь 3 рейса.

Пассажиры вынуждены ожидать стабилизации полетных графиков и отправки своих бортов в терминалах аэровокзалов.

Хронология ограничения полетов

Временный режим использования воздушного пространства был введен Росавиацией поздно вечером 15 октября.

Ограничения действовали на протяжении всей ночи:

  • Около 05:00 утра особый режим был официально снят в аэропортах Внуково и Шереметьево.
  • Спустя час, около 06:00, стандартную работу возобновили Домодедово и Жуковский.

В настоящее время авиагавани и перевозчики предпринимают меры для обслуживания пассажиров скопившихся рейсов и поэтапного возвращения к штатному расписанию вылетов.

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