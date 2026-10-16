Ночные ограничения сняты: как Внуково и Шереметьево справляются с наплывом задержанных бортов

В столичных аэропортах зафиксированы масштабные задержки авиарейсов. Более двухсот вылетов были отложены в четырех ключевых авиагаванях московского региона — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Причиной сбоя в расписании стало временное закрытие воздушного пространства, введенное профильными ведомствами в ночное время. О текущей ситуации с вылетами информирует сетевое издание Интерфакс.