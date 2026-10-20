Мангальщик за 120 тысяч: Минсоцразвития назвало топ-вакансии Подмосковья
REGIONS: Минсоцразвития Подмосковья оценило спрос на поваров
В Московской области 20 октября отмечается Международный день повара. В условиях кадрового дефицита в общепите специалисты кулинарного профиля стали одними из самых востребованных в регионе, а их зарплаты на портале «Работа России» достигают 120 тысяч рублей в месяц. Об этом изданию REGIONS сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В ведомстве также рассказали о ведущих колледжах Подмосковья, где можно бесплатно получить профильное образование.
Уровень доходов, востребованные вакансии и бесплатное обучение
- Диапазон зарплат: линейные специалисты получают от 69 тыс. до 120 тыс. рублей; начинающие повара — от 60 тыс. до 75 тыс. рублей; шеф-повара премиум-сегмента — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей и выше.
- Топ-3 самых high-pay вакансий:
- Повар-мангальщик в Красногорске — до 120 тыс. рублей (требуется опыт от 5 лет);
- Повар в «Яндекс.Лавку» в Королеве — от 85 тыс. до 120 тыс. рублей (без жестких требований к опыту);
- Повар кулинарии в Павловском Посаде — от 69 тыс. до 116 тыс. рублей.
- Сроки и формат обучения: от 3 до 4 лет на базе 9 или 11 классов по направлениям «Повар, кондитер» и «Поварское и кондитерское дело».
- Ведущие колледжи региона: Колледж «Подмосковье», колледж «Энергия», Подольский колледж им. А. В. Никулина, Химкинский техникум, а также Раменский, Воскресенский, Красногорский и Электростальский колледжи.