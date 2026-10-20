Мангальщик за 120 тысяч: Минсоцразвития назвало топ-вакансии Подмосковья

В Московской области 20 октября отмечается Международный день повара. В условиях кадрового дефицита в общепите специалисты кулинарного профиля стали одними из самых востребованных в регионе, а их зарплаты на портале «Работа России» достигают 120 тысяч рублей в месяц. Об этом изданию REGIONS сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В ведомстве также рассказали о ведущих колледжах Подмосковья, где можно бесплатно получить профильное образование.