Мангальщик за 120 тысяч: Минсоцразвития назвало топ-вакансии Подмосковья

REGIONS: Минсоцразвития Подмосковья оценило спрос на поваров

Общество

В Московской области 20 октября отмечается Международный день повара. В условиях кадрового дефицита в общепите специалисты кулинарного профиля стали одними из самых востребованных в регионе, а их зарплаты на портале «Работа России» достигают 120 тысяч рублей в месяц. Об этом изданию REGIONS сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В ведомстве также рассказали о ведущих колледжах Подмосковья, где можно бесплатно получить профильное образование.

Уровень доходов, востребованные вакансии и бесплатное обучение

  • Диапазон зарплат: линейные специалисты получают от 69 тыс. до 120 тыс. рублей; начинающие повара — от 60 тыс. до 75 тыс. рублей; шеф-повара премиум-сегмента — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей и выше.
  • Топ-3 самых high-pay вакансий:
    • Повар-мангальщик в Красногорске — до 120 тыс. рублей (требуется опыт от 5 лет);
    • Повар в «Яндекс.Лавку» в Королеве — от 85 тыс. до 120 тыс. рублей (без жестких требований к опыту);
    • Повар кулинарии в Павловском Посаде — от 69 тыс. до 116 тыс. рублей.
  • Сроки и формат обучения: от 3 до 4 лет на базе 9 или 11 классов по направлениям «Повар, кондитер» и «Поварское и кондитерское дело».
  • Ведущие колледжи региона: Колледж «Подмосковье», колледж «Энергия», Подольский колледж им. А. В. Никулина, Химкинский техникум, а также Раменский, Воскресенский, Красногорский и Электростальский колледжи.

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