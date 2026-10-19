Когда крестить ребенка: священник назвал оптимальный возраст и требования

Священник Сергий Шитиков в беседе с редакцией «Вести-Томск» рассказал об особенностях и правилах подготовки к таинству крещения. По словам священнослужителя, оптимальным возрастом для обряда является период от 40 дней до одного года жизни ребенка. Главное внимание уделяется осознанной мотивации семьи, изучению основ веры крестными родителями и их участию в духовном воспитании. Об этом сообщает издание RZNonline.