Когда крестить ребенка: священник назвал оптимальный возраст и требования

Крестик, тапочки и полотенце необходимо взять с собой на обряд крещения

Общество

Священник Сергий Шитиков в беседе с редакцией «Вести-Томск» рассказал об особенностях и правилах подготовки к таинству крещения. По словам священнослужителя, оптимальным возрастом для обряда является период от 40 дней до одного года жизни ребенка. Главное внимание уделяется осознанной мотивации семьи, изучению основ веры крестными родителями и их участию в духовном воспитании. Об этом сообщает издание RZNonline.

Основные правила и этапы подготовки к крещению

  • Оптимальный возраст: рекомендуется крестить младенцев в период от 40 дней с момента рождения до достижения одного года.
  • Подготовка крестных и родителей: перед обрядом рекомендуется изучить Евангелие, «Катехизис» святителя Филарета Дроздова, а также выучить молитвы «Отче наш» и «Символ веры».
  • Духовный настрой: священник советует соблюдать пост, пройти исповедь и осознавать истинную мотивацию принятия таинства.
  • Порядок обряда: процедура включает предварительное разъяснение смысла таинства, троекратное погружение в воду во имя Иисуса Христа и Миропомазание.
  • Необходимые принадлежности: для совершения таинства требуется приобрести нательный крестик, полотенце, тапочки и специальную одежду.
  • Семейные разногласия: при возражениях одного из родителей священник рекомендует предварительно прийти к взаимному согласию.

Читайте также

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

«Возраст не помеха». 99-летняя британка побила рекорд, прокатившись на крыле самолета

«Возраст не помеха». 99-летняя британка побила рекорд, прокатившись на крыле самолета

Налет на Пулково: два самолета из Антальи экстренно посадили в Белоруссии

Циклон приближается к Камчатке: туристические маршруты закрыли

Визаран во Вьетнаме: турэксперт раскрыла, почему Нячанг стал раем для российских пенсионеров

Визаран во Вьетнаме: турэксперт раскрыла, почему Нячанг стал раем для российских пенсионеров

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался в Техасе

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался в Техасе

После атаки дрона под Владимиром: жителей предупредили об опасных находках

«На свободе хуже, чем в тюрьме»: что рассказал Саша Солдат в первом интервью

Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Без просветлений: почему ситуация вокруг крупнейшей атомной станции остается критической

Добавьте mosregtoday.ru в избранное