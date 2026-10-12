Платное образование ужимают. В вузах стало на 97 тыс. мест меньше

С 2025 года количество платных мест в российских высших учебных заведениях по 40 специальностям уменьшилось на 97 тысяч. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА Новости.