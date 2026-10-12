Платное образование ужимают. В вузах стало на 97 тыс. мест меньше
Фальков: платных мест в вузах стало меньше на 97 тысяч
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
С 2025 года количество платных мест в российских высших учебных заведениях по 40 специальностям уменьшилось на 97 тысяч. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА Новости.
«По этим 40 регулируемым специальностям в 2025 году поступили 351 тысяча человек без малого. В 2026 году <...> мы имеем 253 924 места — минус 97 тысяч платных мест за один год», — сказал глава ведомства.
Фальков также отметил, что регулирование платных мест не коснулось инженерно-технического профиля подготовки.
Ранее сообщалось о том, что Минобрнауки предложило отменить многопрофильный конкурс при поступлении в вузы.