Платное образование ужимают. В вузах стало на 97 тыс. мест меньше

Фальков: платных мест в вузах стало меньше на 97 тысяч

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

С 2025 года количество платных мест в российских высших учебных заведениях по 40 специальностям уменьшилось на 97 тысяч. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА Новости.

«По этим 40 регулируемым специальностям в 2025 году поступили 351 тысяча человек без малого. В 2026 году <...> мы имеем 253 924 места — минус 97 тысяч платных мест за один год», — сказал глава ведомства.

Фальков также отметил, что регулирование платных мест не коснулось инженерно-технического профиля подготовки.

Ранее сообщалось о том, что Минобрнауки предложило отменить многопрофильный конкурс при поступлении в вузы.

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