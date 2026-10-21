Канцероген в бокале: врач Умнов о позиции ВОЗ и риске онкологии
Лента.ру: выявлены скрытые опасности малых доз алкоголя для печени и сердца
Безопасной дозы алкоголя не существует, а регулярный прием даже 50–100 миллилитров вина ведет к развитию жировой болезни печени, гипертонии и фибрилляции предсердий, способных привести к инсульту. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Эксперт сослался на официальную позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что спиртное в любых количествах является канцерогеном, а привычка снимать стресс алкоголем формирует зависимость. Об этом сообщает Лента.ру.
Влияние регулярного употребления алкоголя на здоровье
- Официальный статус ВОЗ: алкоголь признан канцерогеном в любых дозах; риски развития онкологических заболеваний пищевода, груди, печени и кишечника повышаются с каждой принятой порцией.
- Печень и сердечно-сосудистая система:
- У трети регулярно пьющих бессимптомно развивается жировая болезнь печени;
- Повышается риск развития гипертонии и фибрилляции предсердий, что почти неизбежно ведет к инсульту и сердечной недостаточности.
- Формирование зависимости: регулярный прием небольших порций вызывает привыкание головного мозга, незаметно увеличивая объем потребления и приводя к алкоголизму.
- Кумулятивный эффект: алкоголь ежедневно увеличивает суммарную нагрузку на сосуды, печень и нервную систему, а привычка снимать вечерний стресс спиртным относится к наиболее опасным ритуалам формирования зависимости.