Канцероген в бокале: врач Умнов о позиции ВОЗ и риске онкологии

Лента.ру: выявлены скрытые опасности малых доз алкоголя для печени и сердца

Общество

Безопасной дозы алкоголя не существует, а регулярный прием даже 50–100 миллилитров вина ведет к развитию жировой болезни печени, гипертонии и фибрилляции предсердий, способных привести к инсульту. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Эксперт сослался на официальную позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что спиртное в любых количествах является канцерогеном, а привычка снимать стресс алкоголем формирует зависимость. Об этом сообщает Лента.ру.

Влияние регулярного употребления алкоголя на здоровье

  • Официальный статус ВОЗ: алкоголь признан канцерогеном в любых дозах; риски развития онкологических заболеваний пищевода, груди, печени и кишечника повышаются с каждой принятой порцией.
  • Печень и сердечно-сосудистая система:
    • У трети регулярно пьющих бессимптомно развивается жировая болезнь печени;
    • Повышается риск развития гипертонии и фибрилляции предсердий, что почти неизбежно ведет к инсульту и сердечной недостаточности.
  • Формирование зависимости: регулярный прием небольших порций вызывает привыкание головного мозга, незаметно увеличивая объем потребления и приводя к алкоголизму.
  • Кумулятивный эффект: алкоголь ежедневно увеличивает суммарную нагрузку на сосуды, печень и нервную систему, а привычка снимать вечерний стресс спиртным относится к наиболее опасным ритуалам формирования зависимости.

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