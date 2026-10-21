Канцероген в бокале: врач Умнов о позиции ВОЗ и риске онкологии

Безопасной дозы алкоголя не существует, а регулярный прием даже 50–100 миллилитров вина ведет к развитию жировой болезни печени, гипертонии и фибрилляции предсердий, способных привести к инсульту. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Эксперт сослался на официальную позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что спиртное в любых количествах является канцерогеном, а привычка снимать стресс алкоголем формирует зависимость. Об этом сообщает Лента.ру.