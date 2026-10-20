Персональный обдув и розетки: РЖД раскрыли детали нового плацкарта

ПП: РЖД резко отказались от концепции полок-«елочек» в плацкарте

Общество

На выставке «Транспорт России» в Санкт-Петербурге был представлен макет нового плацкартного вагона габарита Т. Разработка предполагает увеличение длины и ширины спальных полок, появление душевой кабины, двух санитарных блоков и индивидуальных штор. Вместимость вагона вырастет с 54 до 58 человек. Сертификация проекта намечена на конец 2026 года, а серийный выпуск и запуск на маршруты планируются в 2027 году. Об этом сообщает издание ПП.

Технические характеристики и особенности нового плацкарта

  • Габариты вагона: проектируется в габарите Т — шире стандартного на 28 см и длиннее на 73 см.
  • Вместимость: количество пассажирских мест увеличено с 54 до 58.
  • Размеры полок: поперечные полки увеличены до 190 × 62,7 см (плюс 14 см в длину и 3 см в ширину); боковые — до 187,5 × 58,5 см (плюс 10 см в длину и 4 см в ширину).
  • Оснащение мест: индивидуальные плотные шторы, розетки 220 В, USB-порты, отдельное освещение, индивидуальная регулировка подачи воздуха и персональные столики для верхних и нижних полок.
  • Санитарная зона: предусмотрены два санитарных блока и отдельная душевая кабина.
  • Отказ от «елочки»: компания отказалась от диагональной (капсульной) компоновки из-за жалоб пассажиров на тесноту и неудобство застилания белья.
  • Сроки реализации: сертификация габарита Т завершится к концу 2026 года, старт серийного производства и эксплуатация намечены на 2027 год.

Читайте также

Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Спрос на новогодние подарки вырос на 24% уже в сентябре

Спрос на новогодние подарки вырос на 24% уже в сентябре

«Болеть можно долго, но не бесконечно». В России ограничили срок непрерывного больничного

«Болеть можно долго, но не бесконечно». В России ограничили срок непрерывного больничного

Любимые сырники Блока: музейщики Солнечногорска раскрыли старинный рецепт

Любимые сырники Блока: музейщики Солнечногорска раскрыли старинный рецепт

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Город на 400 тысяч жителей под угрозой: почему застопорился проект Кремниевой долины

Ошибка выбора: в чем корень зла и почему технологии становятся инструментом духовного падения

В Красногорске продолжается практика встреч в формате выездной администрации

В Красногорске продолжается практика встреч в формате выездной администрации

Под Истрой восстанавливают дом после атаки БПЛА

Под Истрой восстанавливают дом после атаки БПЛА

Трехрядный салон за 1,8 млн: почему Toyota Sienta выбирают вместо кроссовера

«Важнее всего — благопристойность»: священники рассказали, как женщине одеваться в храм

«Важнее всего — благопристойность»: священники рассказали, как женщине одеваться в храм

Львы против поп-звезд. Запашный: выступление животного стоит дороже выступления звезды эстрады

Львы против поп-звезд. Запашный: выступление животного стоит дороже выступления звезды эстрады

Добавьте mosregtoday.ru в избранное