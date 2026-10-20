Персональный обдув и розетки: РЖД раскрыли детали нового плацкарта
ПП: РЖД резко отказались от концепции полок-«елочек» в плацкарте
На выставке «Транспорт России» в Санкт-Петербурге был представлен макет нового плацкартного вагона габарита Т. Разработка предполагает увеличение длины и ширины спальных полок, появление душевой кабины, двух санитарных блоков и индивидуальных штор. Вместимость вагона вырастет с 54 до 58 человек. Сертификация проекта намечена на конец 2026 года, а серийный выпуск и запуск на маршруты планируются в 2027 году. Об этом сообщает издание ПП.
Технические характеристики и особенности нового плацкарта
- Габариты вагона: проектируется в габарите Т — шире стандартного на 28 см и длиннее на 73 см.
- Вместимость: количество пассажирских мест увеличено с 54 до 58.
- Размеры полок: поперечные полки увеличены до 190 × 62,7 см (плюс 14 см в длину и 3 см в ширину); боковые — до 187,5 × 58,5 см (плюс 10 см в длину и 4 см в ширину).
- Оснащение мест: индивидуальные плотные шторы, розетки 220 В, USB-порты, отдельное освещение, индивидуальная регулировка подачи воздуха и персональные столики для верхних и нижних полок.
- Санитарная зона: предусмотрены два санитарных блока и отдельная душевая кабина.
- Отказ от «елочки»: компания отказалась от диагональной (капсульной) компоновки из-за жалоб пассажиров на тесноту и неудобство застилания белья.
- Сроки реализации: сертификация габарита Т завершится к концу 2026 года, старт серийного производства и эксплуатация намечены на 2027 год.