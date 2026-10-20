Персональный обдув и розетки: РЖД раскрыли детали нового плацкарта

На выставке «Транспорт России» в Санкт-Петербурге был представлен макет нового плацкартного вагона габарита Т. Разработка предполагает увеличение длины и ширины спальных полок, появление душевой кабины, двух санитарных блоков и индивидуальных штор. Вместимость вагона вырастет с 54 до 58 человек. Сертификация проекта намечена на конец 2026 года, а серийный выпуск и запуск на маршруты планируются в 2027 году. Об этом сообщает издание ПП.