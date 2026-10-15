Громкое дело экс-министра культуры Кузбасса дошло до приговора

Бывшая глава Минкульта Кузбасса получила срок за серию преступлений

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Центральный районный суд Кемерова 15 октября вынес приговор бывшему министру культуры и национальной политики Кузбасса Ольге Феофановой, причем сразу по трем статьям УК РФ. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на в объединенный пресс-центр судов региона.

По решению суда, Феофанова проведет семь с половиной лет в колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф — около ₽8 млн. В кузбасском УФСБ уточнили точную сумму: ₽7,92 млн. Осужденной также запретили занимать определенные должности.

Экс-чиновницу судили по трем статьям: растрата в крупном размере, мошенничество с использованием служебного положения и получение крупной взятки должностным лицом. Противоправную деятельность бывшей главы Минкульта пресекли в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий кузбасского УФСБ и областного ГУ МВД. Уголовное дело возбудили и расследовали на основании материалов оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, экс-министра арестовали в марте прошлого года по громкому коррупционному делу. По версии следствия, будучи директором ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей», чиновница вместе с подельником-бизнесменом, который занимался массовыми мероприятиями, похитила у музея ₽400 тыс. через липовые контракты. А когда Феофанова стала министром, получила взятку от ИП в ₽790 тыс. за поблажки в бизнесе.

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