Пассажирка Flydubai показала видео после нападения на борту

Пассажирка Flydubai передала RT видео после нападения в кабине

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Пассажирка самолета Flydubai передала RT кадры, снятые после нападения одного из летчиков с ножом на коллегу. Рейс шел из Тель-Авива в Дубай.

Пассажирка, летевшая с друзьями, отправила маме тревожное сообщение: самолет трясет, пилота ударили ножом, и что будет дальше — непонятно. Все пассажиры были напуганы происходящим.

Однако среди пассажиров нашелся врач — он и помог раненому пилоту. Женщина сняла его со спины, а также со слезами на глазах порадовалась, что все завершилось благополучно.

Отметим, что во время драки нападавшего обезвредили, в том числе с помощью пассажиров. Израиль рассматривает ЧП как попытку теракта. Хотя ряд тг-каналов и СМИ писали, что один из пилотов погиб, официально эту информацию не подтвердили. Оба летчиков госпитализированы в Саудовской Аравии, но подробности об их состоянии не раскрывают. Israel Hayom сообщал, что россиянин и украинец вместе посадили самолет Flydubai.

Ранее заслуженный пилот разобрал версии инцидента с пилотами на рейсе Flydubai.

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