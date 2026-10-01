«Прокачать иммунитет»: эксперт развеяла главный миф об укреплении здоровья перед зимой

Принято думать, что иммунитет можно «натренировать» до неуязвимости. Но природа этой системы устроена иначе: чрезмерная активность защиты вредит сильнее, чем ее недостаток. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент Университета «Синергия» Мария Свищева.

По ее словам, с точки зрения современной иммунологии термин «прокачать иммунитет» некорректен. Иммунитет — сбалансированная система, где и слабая, и чрезмерная активация одинаково рискованны.

Свищева отметила, что гиперактивация иммунного ответа ведет не к сверхзащите, а к аутоиммунным и аллергическим патологиям и повреждению собственных тканей. Правильнее говорить об оптимизации иммунного ответа и поддержании иммунного гомеостаза.

Две системы защиты

Врожденный иммунитет — неспецифическая защита с быстрым первичным ответом. Он не обладает памятью, но включает эпителиальные барьеры, фагоциты, естественные киллеры и ряд белков. Приобретенный иммунитет — более молодая и точная система: активируется дольше, зато уничтожает конкретный антиген и запоминает его. Ключевые компоненты — Т- и В-лимфоциты. После победы над патогеном часть их превращается в клетки памяти: при повторной встрече ответ идет быстрее и эффективнее.

Что работает вместо «прокачки»

Доказательная медицина фокусируется на устранении факторов, подавляющих иммунитет, и создании условий для работы клеток. Свищева перечислила ключевые пункты:

Умеренные аэробные нагрузки — помогают мобилизации иммунных клеток в кровоток и лимфу.

Отсутствие хронического стресса. Он повышает кортизол, а тот подавляет Т-лимфоциты и выработку цитокинов.

Рациональное питание — поддерживает микробиом кишечника и предотвращает системное воспаление.

Вакцинация — формирует пул клеток памяти без клинической инфекции.

По словам эксперта, максимальная эффективность иммунитета достигается не «прокачкой», а устранением стрессоров, поддержанием барьерных функций, оптимизацией физической активности и обеспечением организма нутриентами.